Tras la polémica con Estudiantes, hoy Rosario Central deberá hacerle el pasillo de campeón a Belgrano

Rosario Central deberá realizarle el tradicional pasillo de campeón a Belgrano de Córdoba este fin de semana, cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio Julio César Villagra por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

La situación adquiere una particular relevancia por el antecedente reciente protagonizado por el conjunto rosarino con Estudiantes de La Plata, cuando el pasillo de honor quedó en el centro de una fuerte polémica dentro del fútbol argentino.

Esta vez, Central estará del otro lado de la escena y deberá recibir al vigente campeón con el reconocimiento establecido por el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el primer encuentro como local del equipo que conquistó el torneo anterior.

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Belgrano se consagró campeón del Apertura 2026 el pasado 24 de mayo, después de derrotar a River en la final y coronar una histórica campaña bajo la conducción de Ricardo Zielinski.

El “Pirata” tendrá ahora su estreno oficial como campeón frente a Central y, antes de que comience el encuentro, los futbolistas visitantes deberán formar el pasillo para recibir al plantel cordobés en su ingreso al campo de juego del Gigante de Alberdi.

La imagen promete tener una fuerte repercusión debido a la controversia que Central protagonizó meses atrás con Estudiantes, en medio de la discusión que se generó alrededor del reconocimiento a los campeones y la obligatoriedad del protocolo.

El encuentro se disputará desde las 19.30, será televisado por TNT Sports y contará con Sebastián Zunino como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

Más allá de lo futbolístico, todas las miradas estarán puestas durante los instantes previos al comienzo: después de quedar involucrado en una de las grandes polémicas del último torneo por un pasillo de campeón, Rosario Central deberá ahora cumplir con el protocolo y rendirle homenaje a Belgrano en Córdoba. (NA).