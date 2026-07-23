Presencia bahiense en la consagración de Choiques 7s en los FISU Lima 2026

El plantel de Choiques 7s que ganó la medalla dorada en Lima. Fotos: @anibal.fotos.

El seleccionado argentino universitario de rugby se coronó campeón en la modalidad seven de los Juegos Mundiales Universitarios (FISU) disputados en Lima 2026.

El plantel de Choiques 7s contó con la participación de dos jugadores del ámbito URS, como el apertura Tobías Andrade (capitán en Universitario) y el centro Nicolás Nouvialle (capitán de Universidad Nacional del Sur). En el caso de Andrade, fue el capitán del combinado albiceleste.

Tobías Andrade en acción.

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Choiques disputó un triangular contra Chile y Perú, con victorias argentinas ante el combinado peruano por 42-0 y 38-0 y ante los chilenos por 24-22. También hubo una derrota ante Chile por 28-12.

Si bien argentinos y chilenos finalizaron con igual cantidad de puntos en las posiciones (13), el representante de nuestro país superó al elenco trasandino por diferencia de puntos (+2).

Además de Andrade y Nouvialle integraron el plantel argentino Emiliano Bruna, Estanislao Giaccio, Felipe Vaio, Gonzalo García Baldizzone, Ivo Reinoso, Jair Aldauc, José María Raiteri, Juan Mateo Carranza Guaraz, Lautaro Sánchez Rubio, Mateo Marth, Rafael Cirignoli y Tomás Souverville Rocca.

El pampeano Nicolás Nouvialle en la premiación.

El representante de la Fedua (Federación del Deporte Universitario Argentino) contó este año con el también bahiense Mateo Stortoni durante el Súper Seven internacional organizado por Newbery Athletic en Mar del Plata. Allí también se desempeñó en el staff el bahiense Sebastián Barrera, actual jugador y entrenador de Universitario.