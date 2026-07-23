Franca Grippo: "El Estado Nacional no se está sacando la responsabilidad con la obra del Cholo"

Luego del anuncio realizado por el Municipio y el Puerto de Bahía Blanca sobre la adjudicación del mantenimiento y reasfaltado de la obra del Cholo, Franca Grippo, concejal de la Libertad Avanza, habló con LU2 sobre la concesión y el nuevo modelo de gestión de obra pública.

"El convenio se firmó hace dos días, entiendo que no va a pasar más de este mes para que se efectivice todo, pero no se va a demorar más. Ya se firmó y va a avanzar, es lo que nosotros venimos pidiendo, ya que es una necesidad para la ciudad, así que no tiene que haber ningún tipo de contratiempo", indicó la edil.

La obra general del Paso Urbano tiene un grado de avance inferior al 50% y se encuentra parada desde la asunción de Javier Milei. Ahora Vialidad Nacional permitió que el Municipio bahiense licite el arreglo y mantenimiento de la cinta asfáltica, actualmente muy deteriorada.

Consultada sobre el rol del Estado Nacional sobre la obra, la concejal dijo:

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"El gobierno nacional tiene una postura clara con respecto a la obra pública y se remarcó que iba a cambiar, porque en este momento existen otras prioridades que todos conocemos como es bajar la inflación, mantener el déficit cero y empezar con las obras de este tipo con inversión público-privada y, en este caso en particular, me parece que se vienen haciendo varios convenios entre Vialidad Nacional, municipios o también privados para avanzar con aquellas que están paradas o se necesitan hacer", aseguró Grippo.

Franca Grippo (Foto Archivo La Nueva)

"Ni Vialidad ni el Gobierno se sacan la responsabilidad de encima, sino que van a estar detrás de la licitación, ya que tienen que aportar documentación técnica, lo dice el mismo convenio. Van a estar atrás de todo lo que tiene que ver el proceso, integrar una comisión evaluadora de la oferta y ser parte de la inspección e incluso una vez que la obra esté terminada sigue siendo parte de la jurisdicción nacional y va a tener que hacer el mantenimiento".

"Nadie se saca la responsabilidad, simplemente está cambiando la concepción de la obra pública que todos ya conocemos y, en este caso, se hace con el financiamiento del Puerto y la ejecución del Municipio, como ejemplo de esto", refirió,

Por último, la legisladora local defendió el modelo de concesiones que viene ejecutando el Gobierno Nacional e indicó que este es el camino a seguir para con la obra pública:

"Desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía vienen impulsando el Plan Federal de Concesiones, que no tiene que ver solo con que municipios se hagan cargo de esto, sino que se han adjudicado ya más de 9.000 kilómetros de rutas, hace poco anunciaron lo referente a la Ruta 3, y Bahía Blanca Sur. Me parece que hay que esperar a ver si se ejecutan más planes de concesiones para que privados las puedan hacer, como las empresas que ya salieron adjudicadas y se pueda trabajar en las que están pendientes o hay que realizar en el corto plazo", finalizó.