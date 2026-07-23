Robó luces de un salón de fiestas, quedó grabado y la Policía lo atrapó

El accionar del joven quedó registrado por cámaras de seguridad de la Municipalidad.

Un oportuno llamado al 911 y el monitoreo de cámaras de seguridad municipales, permitieron atrapar a un joven que poco antes había robado un aplique con luces en un salón para eventos en el barrio Santa Margarita.

Por el hecho registrado aproximadamente a las 5.30 de hoy, policías del Comando de Patrullas arrestaron a Santiago Nicolás Gómez Salazar (19), que tenía en su poder los elementos de iluminación sustraídos.

Al parecer Gómez Salazar arrancó el aplique bidireccional de metal con dos luces LED de las instalaciones Siempre verde, ubicadas en José Hernández 1053, y huyó por la calle La Falda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los efectivos policiales recorrieron el sector, localizaron al ladrón y lo interceptaron y aprehendieron en cercanías a La Falda e Indio.

Gómez Salazar fue trasladado a la comisaría Séptima y quedó a disposición de la fiscalía de flagrancia, en vinculación con el delito de robo.

Por la sustracción resultó damnificado Gianluca Capotondi (65).