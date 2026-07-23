Detienen a un hombre tras romper la ventanilla de una camioneta: tendría varios antecedentes delictivos

Un hombre de 49 años fue aprehendido en las últimas horas en el centro de la ciudad, acusado de haber concretado una serie de robos en el interior de vehículos estacionados en la vía pública.

La detención fue efectuada por personal de la comisaría Segunda, con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CEUM), en la primera cuadra de calle O'Higgins.

Minutos antes de su captura, José Ángel Gorosito, habría violentado una de las ventanillas de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en calle Pasaje Vergara al 25. Del interior del rodado sustrajo una caja de herramientas que contenía elementos mano y dispositivos eléctricos.

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A partir de la aprehensión, los efectivos iniciaron un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas del CEUM y de registros privados del sector. Allí se logró establecer que Gorosito estaría directamente relacionado con al menos otros dos robos ocurridos recientemente bajo modalidades similares.

El pasado 25 de junio sustrajo una computadora portátil del interior de un coche estacionado en la calle Vicente López al 800, mientras que el pasado 13 del corriente mes robó una billetera desde un automóvil ubicado en la primera cuadra de Pasaje Vergara.

Por la seguidilla de hechos, la policía labró actuaciones caratuladas como "robos reiterados". En el caso toman intervención las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7 y N° 15.