El Municipio quiere instalar 34 nuevos semáforos inteligentes en Bahía

El primero fue colocado en Lavalle y Corrientes. (Foto: Emmanuel Briane - La Nueva.)

El Municipio de Bahía Blanca lanzó una licitación para colocar 34 nuevos semáforos inteligentes en diferentes intersecciones de la ciudad.

La iniciativa pretende colocar esa tecnología sobre avenida Alem y el eje Sarmiento- Cabrera y tiene un monto total de 436 millones de pesos.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas antes del 11 de agosto y deberán prestar un "servicio integral para la implementación, operación y mantenimiento de una plataforma de gestión semafórica inteligente que incluya la provisión, instalación, configuración, parametrización, puesta en funcionamiento, monitoreo, soporte técnico y mantenimiento de un sistema centralizado de gestión", según se describe en el expediente.

Además se exige que "la supervisión remota y en tiempo real del estado operativo de las intersecciones semaforizadas, la gestión centralizada de planes semafóricos, la programación de calendarios y esquemas horarios, la modificación remota de parámetros operativos, la generación de alertas automáticas ante fallas o anomalías, la obtención de indicadores y estadísticas de tránsito y la actualización remota de configuraciones y componentes del sistema".

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En ese sentido lo que se pretende es adaptar el sistema a la demanda de tráfico en diferentes horarios para dar respuesta ante variaciones del flujo vehicular.

En el expediente también figuran las 34 esquinas donde se instalaría la nueva tecnología:

Vale recordar que semanas atrás el Municipio instaló el primer semáforo de este tipo en la esquina de Lavalle y Corrientes.

Según explicó el titular de Bahía Sapem, Fabián Lliteras, "el sistema funciona mediante dos cámaras de video que captan el flujo vehicular en las intersecciones. En este caso, monitorean el tránsito sobre calle Corrientes, donde la circulación es intensa durante gran parte del día, y sobre Lavalle, que registra picos de mayor movimiento en determinados momentos de la jornada. A partir de esa información, el sistema realiza una lectura de la cantidad de vehículos y extiende durante algunos segundos el tiempo de luz verde para liberar la arteria con mayor demanda. Luego, interrumpe el paso para habilitar la circulación de la otra calle", señaló.

El tiempo de cada ciclo semafórico es de aproximadamente 60 segundos, con ajustes adicionales según las necesidades de seguridad vial o la intensidad del tránsito en cada arteria. "En condiciones normales, la prioridad la tiene Lavalle, debido a la presencia de las vías y a la necesidad de evitar que los autos queden estacionados. En ese caso, el semáforo permanece unos 26 segundos en verde para quienes circulan por Lavalle y alrededor de 22 segundos para el tránsito sobre calle Corrientes".