Drogas: allanaron una casa y una celda en la cárcel de Villa Floresta

La justicia allanó esta mañana una casa y una celda de la cárcel de Villa Floresta en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comercialización de drogas al menudeo, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 2, efectivos de la comisaría Sexta registraron un domicilio ubicado en Santa María al 1.000, donde arrestaron a Zeus Marcos, de nacionalidad brasileña.

Mencionaron que en el lugar incautaron una pequeña cantidad de marihuana y un teléfono celular.

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Al mismo tiempo, personal de la DDI requisó la celda de la Unidad Penal Nº 4 en la que se encuentra alojado un hermano del sujeto, identificado como Hermes Marcos (cuenta con nacionalidad argentina).

En el lugar también incautaron un dispositivo que será analizado.

Señalaron que la investigación se puso en marcha tiempo atrás, luego de que policías del UTOI interceptaran a Zeus en Céspedes y Luiggi, hallando en su poder cocaína.

"Del análisis de su celular surgieron comunicaciones que lo vinculan a la ley 23.737 y que permitieron también que se allanara la unidad penal", detallaron.

Agregaron que de los mensajes se determinó que aparentemente el individuo "se ofrecía para vender el estupefaciente en dicha dependencia".

Zeus Marcos será indagado en las próximas horas en la sede de la fiscalía.