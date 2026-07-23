Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Deportes.

Villa Mitre organiza un torneo extraordinario de bochas por tercetos

La competencia se disputará el 22 y 23 de agosto con equipos de hasta cinco puntos. El total de lo recaudado se destinará a premios.

Foto gentileza Villa Mitre Pasión Bochas

El Club Villa Mitre de Bahía Blanca llevará adelante un Torneo Extraordinario de Bochas por Tercetos, que se disputará los días sábado 22 y domingo 23 de agosto, reuniendo a jugadores de distintas categorías bajo un sistema de hándicap que promete partidos equilibrados y de alto nivel competitivo.

El certamen estará destinado a tríos conformados por un máximo de cinco puntos, con distintas combinaciones de categorías habilitadas. También podrán participar equipos de cuatro y tres puntos, de acuerdo con el reglamento establecido por la organización.

La inscripción tendrá un costo de $120.000 por equipo, mientras que el 100% de lo recaudado será destinado a premios, un atractivo adicional para los participantes.

Los encuentros se disputarán a 15 tantos, otorgándose uno o dos tantos de hándicap según corresponda.

Además, se permitirá la participación de jugadores pertenecientes a una misma asociación, siempre que respeten la indumentaria e insignias reglamentarias.

Desde la organización informaron que para consultas e inscripciones pueden llamar a Cachito Celaya (2916454892) o Pepe Blasioli (2916463091).

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