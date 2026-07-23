Napoli presentó su camiseta alternativa con un video filmado en Buenos Aires

Napoli presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27 con un video íntegramente grabado en Buenos Aires, en el que recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la capital argentina y volvió a poner en primer plano el vínculo que une a la institución italiana con el país y con Diego Armando Maradona.

La nueva indumentaria fue bautizada “Nápoles” y fue realizada junto a EA7 en una temporada muy especial: el club cumplirá 100 años desde su fundación en 1926 y decidió dedicar su segunda camiseta a los napolitanos que viven lejos de su ciudad y mantienen su identidad alrededor del mundo.

Argentina fue elegida como escenario central de ese concepto por la enorme inmigración italiana y, especialmente, del sur de Italia que recibió el país, además del lazo futbolístico y emocional construido alrededor de Maradona.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El video de presentación recorre La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y Plaza de Mayo, mezclando imágenes características de Buenos Aires con los colores y símbolos del conjunto napolitano.

También aparece “La Boca 5.0”, la instalación artística realizada por Alfredo Segatori dentro del proyecto “Exabrupto de Color”, que recuperó un histórico conventillo del barrio. La elección tampoco fue casual: los conventillos fueron hogar de numerosas familias de inmigrantes europeos, entre ellas una enorme cantidad de italianos que llegaron al país desde finales del siglo XIX.

Toda la campaña intenta representar un recorrido entre las dos ciudades y sus identidades populares, con el fútbol como hilo conductor y Maradona como el gran símbolo capaz de unir para siempre a Buenos Aires y Nápoles.

La camiseta también presenta un guiño evidente a la Argentina. Cuenta con una base predominantemente blanca y líneas en el tradicional “Azzurro Napoli”, una combinación que inevitablemente remite a los colores de la Selección argentina.

En el pecho aparece el escudo del Napoli sobre un fondo especial que reproduce el perfil del Golfo de Nápoles y la silueta del Vesubio, mientras que en la parte posterior del cuello se encuentra la inscripción “Partenopei”, otro homenaje a las raíces de la ciudad.

La equipación incorpora además una novedad tecnológica: la versión oficial posee tecnología NFC integrada en el parche “Authentic”, que permitirá acceder a contenidos exclusivos del club mediante dispositivos compatibles.

Desde lo técnico, presenta tejido de malla ligero y elástico en la espalda y debajo de las mangas para favorecer la ventilación, corte regular, mangas raglán y detalles bicolores en el cuello y los extremos de las mangas.

Así, en el año de su centenario, Napoli decidió mirar a más de 11 mil kilómetros de distancia para presentar una de sus camisetas más simbólicas: una casaca italiana bautizada “Nápoles”, vestida de blanco y celeste y presentada desde las calles de Buenos Aires, con Maradona como puente eterno entre dos lugares que aprendieron a sentirse parte de una misma historia.