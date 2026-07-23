Torneo del Interior: árbitro y horario confirmados para Sociedad Sportiva-Sporting

Se viene un sábado de definiciones en el Torneo del Interior B de rugby, donde Sociedad Sportiva disputará los cuartos de final frente a Sporting de Mar del Plata.

Este jueves la Unión Argentina de Rugby confirmó que este partido se disputará a las 15.

En el choque que tendrá lugar en La Carrindanga, el árbitro designado es Juan Moyano, de la Unión Entrerriana de Rugby.

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Las Palomas finalizaron en el primer lugar de la zona 7 (invicto) luego de victorias ante Liceo de Mendoza por 27-24 de local, ante Huirapuca de Tucumán por 23-17 como visitante y ante Los Tordos de Mendoza por 32-16 como huésped.

Los maristas fueron 2º en el grupo 6 donde lograron un triunfo ante Mar del Plata Club por 30-28 de visitante; empate en 41 ante Universidad Nacional de San Juan y derrota contra Tucumán LT por 37-33 en suelo tucumano.

Mientras que el Regional Pampeano transita un receso de dos semanas para el XV blanco la actividad viene siendo ininterrumpida desde el pasado 23 de mayo, cuando disputó la décima y última fecha del Oficial Oro de la Unión de Rugby del Sur.

Todos los cruces

Estos son los cruces de cuartos de final (1º contra 2º) y de las reválidas (3º vs 4º) para mantener la plaza:

– Sociedad Sportiva v IPR Sporting (Ref: Juan Moyano – Entrerriana) a las 15.

– Natación y Gimnasia v Universitario de Tucumán (Ref: Valentín Ferrero – Cordobesa) 15.30.

– Tucumán Lawn Tennis v Huirapuca RC (Ref: Pedro López Vildoza – Tucumán) 15.30.

– Palermo Bajo v Paraná Rowing Club (Ref: Agustín Godoy – Salta) 15.30.

Reválidas

- Cardenales RC v Tigres RC (Ref: Maximiliano Busaniche – Formosa) 15.30.

- Mar del Plata Club v Los Tordos RC (Ref: Luca Solda – URBA) 15.30.

- Liceo RC v Universitario de San Juan (Ref: Joaquín Zapata – Santafesina) 15.30.

- Jockey Villa María v CRAI (Ref: Juan Vega – Rosario) 15.30.