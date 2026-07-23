Anunciaron un fondo de $300 millones para asistir a comercios de Bahía Blanca

El Municipio anunció este jueves la creación de un fondo extraordinario de 300 millones de pesos destinado a asistir a comerciantes de la ciudad, una medida que surgió tras el compromiso asumido por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires luego del encuentro que el sector mantuvo con dirigentes políticos en el Teatro Don Bosco.

Además, se confirmó el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para establecer una amplia moratoria para comercios con una facturación de hasta 35 millones de pesos.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Federico Susbielles, junto al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; la diputada provincial Maite Alvado; Jorge Longoni y Juan Carlos Starobinsky, por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios; Facundo Borri, por la Cámara de Comercio; y funcionarios municipales.

"Es un día importante y, a mi juicio, también una oportunidad para reconocer a quienes siempre acompañan a Bahía Blanca en los momentos difíciles", expresó Susbielles al comenzar la conferencia.

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El jefe comunal recordó que "hace poco más de un mes hubo una reunión en el Teatro Don Bosco, impulsada por la Cámara de Comercio y la Corporación, de la que participaron numerosos comerciantes. Allí expresaron lo que todos sabemos: la situación crítica que atraviesa hoy el sector y la necesidad de generar herramientas de auxilio para el comercio de la ciudad".

En ese sentido, señaló que durante ese encuentro Dichiara "asumió el compromiso público de gestionar un fondo especial para poner a disposición de los comercios de la ciudad", y destacó que, a partir de entonces, el Municipio y las entidades comerciales trabajaron de manera articulada para concretar la iniciativa.

El fondo anunciado será de 300 millones de pesos y estará destinado a comerciantes locales. Según explicó Susbielles, la asignación de los recursos se realizará mediante un índice de vulnerabilidad fiscal, elaborado por la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, que determinará el orden de prioridad para la distribución de los subsidios.

"Las cámaras serán las encargadas de distribuir esos fondos y, desde el Municipio, a través de nuestras oficinas de atención al público y con el mismo mecanismo que implementamos durante la catástrofe, estaremos acompañando a los comerciantes para canalizar este apoyo económico", indicó.

Además, el intendente confirmó que el Ejecutivo enviará el lunes al Concejo Deliberante un proyecto para establecer una moratoria destinada a comercios con una facturación de hasta 35 millones de pesos.

"Estamos trabajando para impulsar una moratoria amplia destinada a todos los comercios con una facturación de hasta 35 millones de pesos. Son muchos: más de 7000 en la ciudad. Según nuestros registros, hoy 4500 comercios mantienen deudas", sostuvo.

Para Susbielles, ambas iniciativas representan una señal de respaldo en un contexto económico complejo. "Después hay que seguir trabajando. En un contexto difícil, donde el movimiento económico escasea, me parece que dar esta señal de trabajo conjunto es positivo para Bahía Blanca", afirmó.

Por su parte, Dichiara recordó su participación en el encuentro realizado con comerciantes y explicó los motivos que llevaron a impulsar la asistencia económica.

"Escuchamos la difícil situación que atraviesa el comercio de Bahía Blanca, como ocurre con el de toda la provincia de Buenos Aires. Pero también hay que hacer hincapié en lo que sucedió acá, que no fue una situación normal y que se sumó al complejo contexto económico que atraviesa el país", expresó.

El presidente de la Cámara de Diputados indicó que el aporte se concretó mediante un mecanismo que depende de la Presidencia del cuerpo legislativo.

"Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados enviamos un fondo de 300 millones de pesos que será destinado a las cámaras, para que luego sean ellas las que, de acuerdo con el procedimiento que consideren conveniente, lo distribuyan entre los comerciantes de Bahía Blanca", explicó.

A su turno, la diputada provincial Maite Alvado destacó el trabajo conjunto entre las entidades comerciales y el Estado para avanzar en soluciones al sector.

"Cuando existen entidades representativas que se toman el tiempo de trabajar e identificar las dificultades que atraviesa un sector, y también hay voluntad política para buscar soluciones, poco a poco se puede ir mejorando", señaló.

Asimismo, sostuvo que el contexto económico actual requiere de una acción coordinada entre los distintos actores. "El momento que atraviesa el país exige justamente esa mancomunión entre la comunidad, los distintos sectores que representan necesidades e intereses, y una clara voluntad política para dar respuestas", afirmó.

En representación de la Corporación del Comercio, Jorge Longoni celebró la concreción del compromiso asumido y adelantó cómo será el mecanismo para acceder a la asistencia económica.

"Estamos muy conformes y contentos de poder formalizar hoy ese compromiso. Ahora queda que, junto con la Municipalidad, podamos brindar una señal de acompañamiento a un comercio que atraviesa una situación muy comprometida en todos los aspectos", manifestó.

Según explicó, las entidades diseñaron un índice de vulnerabilidad financiera, que tendrá en cuenta la facturación y la deuda municipal de cada comercio.

"Habrá una inscripción en la que se deberá presentar la documentación correspondiente para determinar el índice. Ese indicador se establecerá de manera objetiva y será el que definirá la posibilidad de acceder o no al subsidio", precisó.

Longoni estimó que, con el monto disponible, la intención es alcanzar aproximadamente a 300 comercios.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio, Facundo Borri, remarcó que el proceso de asignación de los fondos buscará garantizar criterios de transparencia y priorizar a quienes atraviesan mayores dificultades.

"Ahora vamos a trabajar en la forma de distribuir los fondos, garantizando un proceso transparente junto con el Municipio, para que lleguen a quienes están más comprometidos y más necesitados", concluyó.