Detuvieron en EE.UU. a Reverter, acusado por el femicidio de Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter fue capturado en el estado de Oregón, Estados Unidos, luego de permanecer casi tres años prófugo.

El argentino, oriundo de Viedma, era buscado por Interpol como principal sospechoso del femicidio de la modelo e influencer Agostina Jalabert, ocurrido en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.

La detención se concretó tras un operativo internacional en el que participaron distintas agencias de seguridad estadounidenses, a partir de la alerta roja emitida por Interpol.

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La captura tuvo lugar en el condado de Deschutes y fue confirmada por allegados a la familia de Jalabert.

Reverter está acusado por la Justicia mexicana de haber asesinado a Jalabert, de 31 años, y de haber intentado presentar el hecho como un suicidio.

La investigación sostiene que la escena del crimen habría sido modificada para ocultar lo ocurrido.

El procedimiento fue resultado de una investigación coordinada entre organismos de seguridad de distintos países, que permitieron ubicar al sospechoso y concretar su arresto.

Ahora deberá avanzar el proceso judicial que definirá su situación y una eventual extradición a México. (Con información de diario Río Negro).