Corre Colapinto: Días, horarios y TV para el GP de Hungría

La máxima hace escala en el mítico circuito Hungaroring, en las afueras de Budapest, para la undécima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, la última carrera antes de la interrupción veraniega.

Franco Colapinto buscará cerrar con buen pie esta primera parte de la temporada, aunque tendrá que esperar unos días más para iniciar su descanso, ya que participará en una prueba de neumáticos Pirelli tras la carrera y de cara al 2027, pese a que aún no ha sido ratificado por la escudería con la extensión de su contrato.

El Hungaroring fue construido en 1985. Es un circuito, estrecho y sinuoso, con curvas implacables y rectas cortas, en contraste con las dos carreras anteriores en Spa-Francorchamps y Silverstone.

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Tras la recta de boxes y el primer sector, el circuito serpentea continuamente a través de curvas técnicas, lo que hace que encontrar un ritmo constante sea crucial en cada vuelta. Un trazado que exige al máximo tanto los neumáticos como los frenos y en el que la carga aerodinámica de los monoplazas cobra un papel crucial.

El piloto reserva, Paul Aron, hará su primera aparición de la temporada en la primera sesión de entrenamientos libres, tomando el volante del coche de Colapinto y completando la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada.

Los horarios y el cronograma

Viernes 24 de julio

- Práctica libre 1: 08:30 - 09.30

- Práctica libre 2: 12 - 13

Sábado 25 de julio

- Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

- Clasificación: 11 - 12

Domingo 26 de julio

- Carrera: 10.

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports y también online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.

Calendario de la F1 tras el receso

* GP de Países Bajos: 21 al 23 de agosto.

* GP de Italia: 4 al 6 de septiembre.

* GP de España: 11 al 13 de septiembre.

* GP de Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre.

* GP de Singapur: 9 a 11 de octubre.

* GP de Estados Unidos: 23 al 25 de octubre.

* GP de México: 30 de octubre al 1° de noviembre.

* GP de Brasil: 6 al 8 de noviembre.

* GP de Las Vegas: 19 al 21 de noviembre.

* GP de Qatar: 27 al 29 de noviembre.

* GP de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre.

