Para recordar: las siete nuevas reglas del Mundial que rigen a partir de hoy en el fútbol argentino

Una nueva edición del Torneo Clausura se pondrá en marcha este jueves, en una jornada que estará marcada por el debut del último campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba y la implementación de las nuevas reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje organizó un encuentro con la presencia de capitanes, subcapitanes y directores técnicos de los 30 clubes de la Liga Profesional de Fútbol, donde presentó y explicó el funcionamiento de las nuevas normas que se aplicarán de cara al inicio de la segunda etapa de la temporada 2026.

La charla estuvo a cargo de Fernando Rapallini, gerente técnico; Mauro Vigliano, jefe de instructores, Ezequiel Brailovsky, jefe de asistentes, y con la presencia de Nicolás Ramírez, árbitro internacional.

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En la misma confirmaron que las nuevas Reglas de Juego FIFA se utilizarán a partir del Torneo Clausura 2026, además de implementarse en todos los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Gerencia Técnica tiene cuatro pilares que guían la reforma reglamentaria con sus respectivas soluciones: combatir la discriminación (tolerancia cero en el fútbol mundial); reducir la pérdida de tiempo (saques cronometrados y sanciones claras); optimizar el ritmo de juego (partidos más fluidos y dinámicos); mejorar la experiencia (para jugadores y público en general).

Las nuevas reglas FIFA a imponer desde la segunda mitad del año:

Las 7 nuevas reglas

1) Los jugadores reemplazados tendrán 10 segundos para salir de la cancha

Los futbolistas que sean reemplazados deberán abandonar el campo de juego en un máximo de diez segundos.

En caso de no cumplir con ese tiempo, el jugador que iba a ingresar tendrá que esperar hasta la próxima interrupción del partido y recién podrá entrar después de un minuto.

2) Los futbolistas atendidos deberán esperar un minuto para volver

Si un jugador recibe asistencia médica y el rival que cometió la falta no fue sancionado con tarjeta, deberá esperar un minuto fuera del campo antes de regresar.

La única excepción será cuando dos o más futbolistas sufran un golpe en la cabeza, situación en la que podrán volver de manera inmediata.

3) Habrá solo cinco segundos para ejecutar saques de arco y laterales

Los equipos tendrán un límite de cinco segundos para reanudar el juego después de un saque de arco o un lateral.

Si no cumplen con el tiempo establecido, la posesión pasará al rival: en los laterales lo ejecutará el otro equipo y, en el caso de los saques de arco, se sancionará córner.

4) Prohibido taparse la boca para hablar con rivales: llega la “Ley Prestianni”

Los futbolistas no podrán cubrirse la boca con las manos para dirigirse a un rival.

La medida, conocida como “Ley Prestianni” por el episodio protagonizado por el argentino y Vinícius Junior, establece que quienes incumplan la norma podrán ser expulsados.

Durante el Mundial 2026, Miguel Almirón recibió la tarjeta roja en el partido entre Paraguay y Turquía por una situación similar.

5) Cambios en la aplicación de la ley de ventaja

Los árbitros tendrán más margen para aplicar la ventaja cuando un equipo realice una reanudación incorrecta, pero el rival recupere inmediatamente la pelota.

La intención es evitar interrupciones innecesarias y permitir que el juego continúe.

6) Nuevo criterio para los dobles toques en los penales

La FIFA modificó la interpretación de los dobles toques involuntarios durante la ejecución de un penal.

Si la pelota termina en gol, el penal deberá repetirse.

Si el remate no termina en gol, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor.

Durante una definición por penales, se dará por errado.

7) Expulsión para quienes abandonen la cancha para protestar

Un futbolista podrá recibir tarjeta roja si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión del árbitro.