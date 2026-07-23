Nicolás Otamendi se retiró de la Selección: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo”

Tras disputar la final del mundo, Nicolás Otamendi oficializó su despedida de la Selección argentina. Lo hizo mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde repasó sus sensaciones, le agradeció al pueblo argentino y le dejó un mensaje de aliento de cara al futuro a las nuevas generaciones del plantel.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, comenzó el zaguero que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y fue pilar del ciclo de Lionel Scaloni.

A pesar del dolor por no haber podido levantar nuevamente el trofeo tras la ajustada caída en la final ante España, Otamendi remarcó el valor del camino recorrido y el orgullo por la entrega del grupo hasta el minuto final.

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“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, expresó el defensor central.

Otamendi valoró el apoyo incondicional del público argentino a lo largo de sus más de 15 años defendiendo la camiseta albiceleste, asegurando que “cada vez que sonara el himno sentíamos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”.

Asimismo, le dedicó unas palabras de fe y continuidad a quienes seguirán vistiendo la camiseta en las próximas competencias: “A los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, les aconsejó.

El texto completo de la carta de despedida

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección.