El Concejo Deliberante aprobó la extensión de las concesiones del transporte público en Bahía Blanca

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó este jueves, por mayoría, la prórroga de las actuales concesiones del servicio de transporte público de pasajeros por un plazo de seis meses, con la posibilidad de extenderla por otro período igual cuando el Departamento Ejecutivo remita al cuerpo el nuevo pliego para la licitación del sistema.

La decisión fue adoptada durante la decimocuarta Sesión Ordinaria del año y representa una modificación respecto del pedido original del Municipio, que había solicitado extender las concesiones hasta junio de 2027.

El Ejecutivo había argumentado que era necesario garantizar la continuidad del servicio mientras se avanza en el nuevo proceso licitatorio, luego del vencimiento de los contratos el pasado 1 de julio.

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Entre los fundamentos del expediente se señaló que la quita de los subsidios nacionales al transporte, concretada en 2023, afectó el equilibrio financiero del sistema y que los aportes provinciales resultan insuficientes para sostener su funcionamiento.

Además, se indicó que la inundación sufrida por la ciudad demoró la elaboración del nuevo pliego, en un contexto en el que el transporte público continúa bajo un esquema de emergencia.

El proyecto había ingresado al Concejo Deliberante la semana pasada, pero no reunió los 16 votos necesarios para ser tratado sobre tablas, por lo que pasó al orden del día de la sesión de este jueves.

Finalmente, el cuerpo deliberativo aprobó una prórroga de seis meses, con la posibilidad de extenderla por otro semestre una vez que el Ejecutivo presente formalmente la propuesta del nuevo pliego.

De esta manera, las empresas San Gabriel, Rastreador Fournier y Bahía Transporte SAPEM continuarán prestando el servicio mientras se define el futuro esquema de concesión del transporte público de pasajeros en Bahía Blanca.