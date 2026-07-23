El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 24 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será nuboso con llovizna, mejorando. El viento tendrá intensidad de moderado del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con aumento de nubosidad y se estima para media noche una temperatura de 10 grados centígrados.