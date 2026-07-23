Con Argentina incluida, Estados Unidos aplicará aranceles de al menos 10%

Estados Unidos aplica a partir de este viernes aranceles del 10% como mínimo a 60 países, entre ellos la Argentina, en sustitución de un gravamen que vence el mismo día y que fue implementado por el presidente Donald Trump a principios de este año.

La oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) confirmó en su sitio online que la Argentina está incluida entre los países afectados. “Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses”, explicó el texto.

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó el organismo en un comunicado.Algunos países sufrirán aranceles específicos de hasta el 12,5%.

En este contexto, se recuerda que Argentina había firmado en febrero pasado un tratado recíproco de comercio e inversión con Estados Unidos.

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La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

Trump se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

Donald Trump con Javier Milei

“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables”, explicó el texto.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican como los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios. (TN)