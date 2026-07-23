Ventas en supermercados: suba intermensual, caída interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) expuso que las ventas en supermercados se incrementaron un 0,9% en mayo en comparación con abril pero cayeron un 0,7% interanual.

En un reciente informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el quinto mes del año: "En mayo de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 0,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-mayo de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025".

"En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior", agregó en esta línea.

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en mayo: "Las ventas totales a precios corrientes, para mayo de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.502.789,7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 25,9% respecto al mismo mes del año anterior".

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En este marco, el Indec marcó los movimientos en distintos rubros. "En las ventas totales a precios corrientes, durante mayo de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: 'Electrónicos y artículos para el hogar', con 49,1%; 'Carnes', con 40,6%; 'Otros', con 40,0%; y 'Alimentos preparados y rotisería', con 24,8%", señaló.

El organismo también se refirió a la cantidad de empleados en supermercados: "El personal ocupado total, en mayo de 2026, alcanzó los 96.240 asalariados, de los cuales 10.870 poseen cargos jerárquicos y representan el 11,3% del total de ocupados. El 88,7% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que totalizan 85.370 ocupados". (C5N)