Mirá como juega Oswaldo Valencia, el nuevo refuerzo de Villa Mitre que llega desde River

Oswaldo Valencia, el nuevo refuerzo de Villa Mitre, junto a Julián Álvarez en los festejos de River.

Villa Mitre incorporó a Oswaldo Valencia y sumó su tercer refuerzo en este receso invernal, de cara a la definición del Torneo Federal A, que este fin de semana cerrará la primera fase antes del comienzo del Nonagonal Campeonato.

El delantero de 23 años llega proveniente de la Reserva de River Plate (rescindió contrato de común acuerdo) y se sumó al equipo bahiense debido a la lesión de Enzo González, aunque ya había estado muy cerca en la ventana de mitad de año.

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Nacido en Colombia (Florencia), Valencia había firmado profesional con el Millonario en 2022 y en este último año disputó 10 encuentros en Tercera (371 minutos) y marcó un gol en el equipo que dirige el puntaltense Marcelo Escudero y que fue subcampeón del Torneo Proyección (Oswaldo fue al banco en la final ante Racing).

Previamente había estado a préstamo Cúcuta Deportivo Fútbol Club (hizo su debut en Primera) y también en las inferiores de Sarmiento de Junín, en lo que fue su primer club en nuestro país, tras formarse en Deportes Tolima.

Asimismo también formó parte de las juveniles de la Selección Colombia, siendo parte del proceso de preparación del combinado Sub 20 que disputó el Sudamericano 2023 en tierras cafeteras.

De esta manera, el tricolor sumó tres caras nuevas en estos últimos días, ya que previamente habían llegado Gonzalo Córdoba (debuto ante Brown de Madryn) y Bruno Benítez (hizo su estreno en el clásico ante Olimpo y también sumó minutos ante Brown).

Mientras que en Villa Mitre esperan la habilitación de Valencia, para ver si puede ser incluido en la nómina para el partido del domingo ante Sol de Mayo.

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