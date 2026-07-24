Crece el jazz en Bahía Blanca

La segunda edición de la Semana del Jazz dejó mucho más que una sucesión de conciertos. El balance del encuentro organizado por el Instituto Cultural de Bahía Blanca confirma que el género atraviesa un momento de crecimiento, con una escena cada vez más profesionalizada, nuevos espacios de circulación y una audiencia que se renueva año tras año.

Lejos de repetir una fórmula, la edición 2026 apostó por ampliar la participación de artistas locales, renovar completamente la programación respecto del año anterior y consolidar un circuito que integró al tradicional Auditorio Luis Caronti con distintos bares de la ciudad. El resultado fue una propuesta que fortaleció tanto la visibilidad de los músicos como el vínculo entre el jazz y nuevos públicos.

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Si la primera edición, realizada en 2025, había marcado un punto de partida, esta segunda entrega consolidó el proyecto como una cita estable dentro del calendario cultural bahiense. La decisión de presentar una programación totalmente renovada permitió ampliar las oportunidades para los artistas locales y mostrar la diversidad estética que hoy caracteriza al jazz producido en la ciudad.

En el escenario principal del Auditorio Luis Caronti participaron siete grupos locales que reunieron a 34 músicos, superando los cinco conjuntos y 32 artistas que habían formado parte de la edición inaugural. Ninguna de las agrupaciones se repitió respecto del año anterior, una elección que respondió a la intención de abrir espacio a nuevas propuestas y seguir fortaleciendo el entramado artístico local.

"A esa programación se sumó nuevamente la participación de artistas internacionales, posible gracias al trabajo conjunto con el Consulado General de Italia, además de un circuito paralelo de cinco bares que ofreció siete conciertos durante la semana y reunió a otros 23 músicos en diferentes escenarios de la ciudad", dijo el director del Teatro Municipal, Gustavo Kamerbeek.

En total, la Semana del Jazz movilizó a 57 artistas, una cifra que refleja no solo la amplitud de la convocatoria sino también la vitalidad de una escena que continúa creciendo tanto en cantidad como en calidad.

Sin embargo, uno de los datos más significativos surgió del análisis del público. Más de 1.500 personas asistieron a las funciones realizadas en el Auditorio Luis Caronti, donde todas las presentaciones completaron su capacidad.

Al cruzar los registros de asistencia con los de la edición 2025 apareció un indicador revelador: apenas 212 personas habían concurrido a ambas ediciones. Esto significa que alrededor del 85 % del público presente este año no había participado de la primera Semana del Jazz.

La estadística permite afirmar que el crecimiento del evento no depende únicamente de fidelizar espectadores habituales, sino de incorporar nuevos asistentes. Es decir, el festival no solo fortalece una comunidad existente sino que logra ampliar el interés por un género históricamente asociado a públicos específicos.

Ese fenómeno constituye uno de los principales objetivos de la propuesta impulsada por el Instituto Cultural: acercar el jazz a toda la comunidad mediante una programación accesible, diversa y distribuida en distintos espacios de la ciudad.

El crecimiento también puede analizarse desde la perspectiva de los propios músicos. La ampliación de la programación representa nuevas oportunidades de trabajo, escenarios de exhibición y espacios para establecer vínculos con otros artistas y con nuevos públicos.

Para Gustavo Kamerbeek, director del Teatro Municipal y responsable de la programación de la Semana del Jazz, la experiencia confirma una realidad que la escena viene construyendo desde hace años: Bahía Blanca cuenta con una tradición jazzística sólida, una importante red de formación y numerosos ciclos autogestionados que mantienen activo al género durante todo el año.

La Semana del Jazz aparece, en ese contexto, como un punto de encuentro capaz de reunir ese trabajo disperso y proyectarlo hacia una audiencia mucho más amplia. El festival funciona como una vidriera para artistas emergentes y consolidados, pero también como una herramienta para fortalecer el ecosistema cultural de la ciudad.

"El éxito de esta segunda edición deja planteado un desafío para los próximos años: sostener el crecimiento, seguir incorporando nuevas agrupaciones, ampliar los espacios de circulación y continuar conquistando públicos que descubren en cada concierto una puerta de entrada al jazz", aclara.

Con una programación renovada, salas completas, una escena local cada vez más robusta y una audiencia en expansión, la Semana del Jazz demuestra que el género vive un presente de plena actividad en Bahía Blanca y que el camino iniciado en 2025 comienza a consolidarse como una política cultural con proyección de largo plazo.