Un ciclista sufrió una fractura tras ser atropellado por un automovilista que huyó

Un joven de 23 años resultó con una fractura expuesta en una de sus piernas luego de ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga durante esta madrugada.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se conoció alrededor de las 3:15, cuando personal del Comando de Patrullas que realizaba recorridas preventivas encontró a Sergio Luis Tobar, de 23 años, tendido sobre la vía pública en calle Pablo Lejarraga, entre Charcas y Pasteur.

De acuerdo con el relato del propio joven, mientras circulaba en bicicleta fue embestido por un automóvil de color oscuro que, tras el impacto, escapó del lugar sin detenerse. La víctima indicó que el siniestro se habría producido cerca de la 1:30, aunque no pudo aportar mayores datos sobre el vehículo involucrado.

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Personal de salud acudió al lugar y trasladó al ciclista consciente al Hospital Penna, donde se constató que presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1, con intervención de la comisaría Primera.