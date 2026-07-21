Comenzó la entrega de viviendas a los damnificados de los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó departamentos a más de 240 familias damnificadas por los terremotos del pasado 24 de junio y anunció un plan que contempla 4.000 viviendas adicionales hasta diciembre, con una proyección superior a las 10.000 para el año que viene.

"Estos son los momentos de alegría en medio del dolor. Más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada", declaró la mandataria el lunes en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, en Caracas.

El plan habitacional combinará tres vías: la conclusión de edificios que quedaron sin terminar, la compra de inmuebles en el mercado secundario y la construcción de nuevas unidades en terrenos que están siendo evaluados.

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Además, Rodríguez adelantó que el Ejecutivo impulsará una reforma a la Ley de Arrendamiento y Garantías Inmobiliarias, "para que un número importante de viviendas salgan del mercado de alquiler" y se sumen a la oferta disponible para los afectados.

De esa manera, aseguró que "quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural", ya que, según afirmó, las entregas serán mensuales a partir de ahora.

El plan también contempla la inspección de edificios inconclusos en otros estados del país. Las autoridades contabilizan 190 edificios colapsados y 856 con daños, mientras 23.587 personas permanecen en 107 campamentos tras el doble terremoto que hasta el momento, según se reportó oficialmente, ocasionó 5.278 muertes. (NA)