Di María: "Para mí el Mundial terminó con la victoria sobre Inglaterra"

Ángel Di María volvió a ser noticia, aunque no solo por lo ocurrido en la cancha. Tras la derrota de Rosario Central por 2-1 ante Belgrano, en el debut del Canalla en el Torneo Clausura 2026, el 'Fideo' repasó primero el partido con autocrítica y sensación de injusticia: reconoció que al equipo le costó arrancar en el primer tiempo, aunque remarcó que mejoraron después y que, en su opinión, no merecieron perder de visitante.

Pero el verdadero foco de sus declaraciones estuvo puesto en el rol de la selección argentina durante el Mundial 2026. Di María fue contundente al fijar su propia frontera emocional del torneo: para él, "el Mundial se terminó con Inglaterra", en referencia al histórico triunfo albiceleste en semifinales, un resultado que, según remarcó, le dio a todo el país una alegría enorme, casi al margen de lo que sucediera después en la final. “Haberle ganado a Inglaterra le dio la alegría más grande al país, que es lo más lindo para todos”, recalcó.

"(La selección) merece más que un aplauso por todo lo que se fue logrando. Las finales son finales, a veces te toca, a veces no. Esta vez no tocó, pero la Seleccion dejó la celeste y blanca bien arriba", afirmó.

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Las finales son finales, a veces te toca, a veces no. Esta vez no tocó, pero la Seleccion dejó la celeste y blanca bien arriba

El campeón del mundo en Qatar 2022 también quiso dejar sentada su postura sobre el futuro de las dos grandes figuras del ciclo: Lionel Messi y Lionel Scaloni. Sobre el capitán, fue categórico al asegurar que, pese a sus 39 años, sigue demostrando por qué es uno de los mejores de la historia, y expresó el deseo de que continúe todo el tiempo que él mismo decida. En la misma línea se refirió al entrenador, respaldando abiertamente su continuidad al frente del equipo nacional. "Scaloni es la Scaloneta de esta selección. Como argentino me gustaría que ojalá siga por muchos años más", pidió.

Con este mensaje, Di María reafirmó su rol de referente en vigencia dentro y fuera de la cancha, incluso ya instalado nuevamente en Rosario Central, el club de sus amores al que regresó este año.

Sus palabras, además, llegan en medio de cierta polémica generada estos días por un posteo institucional del propio Central que no incluía imágenes de Messi ni de Scaloni, un contraste que reforzó todavía más el peso del respaldo público que el propio Di María decidió mostrarle a la actual generación de la Selección.