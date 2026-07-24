Proponen declarar a Lautaro Martínez personalidad destacada del deporte de la Provincia

La propuesta de declarar personalidad destacada del deporte de la Provincia al bahiense Lautaro Martínez, fue elevada en los últimos días al Senado provincial.

El proyecto tiene como autor a Sergio Vargas, senador y titular del bloque Unión y Libertad, quien plantea un "reconocimiento a su sobresaliente trayectoria en el fútbol nacional e internacional, y por constituir su historia de vida un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación".

Lautaro concluyó el domingo pasado con la Selección Argentina su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde el conjunto albiceleste se quedó con el subcampeonato tras caer en la final ante España por 1 a 0 en el alargue.

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El proyecto de ley del senador Vargas es anterior, ya que su fecha de ingreso a tratamiento data del pasado 16 de julio. Además y según un comunicado de prensa, la iniciativa se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 5º de la ley 14.622.

En los fundamentos del proyecto y luego de exponer una serie de datos de la formación y carrera deportiva de Lautaro en nuestra ciudad y en su salto al fútbol profesional, el senador provincial indicó: "El reconocimiento provincial propuesto no se circunscribe únicamente a su consagración ecuménica, donde se destacan la obtención de la Copa América 2021, de la Finalissima 2022, la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024 con la Selección Argentina de fútbol, sino al valor pedagógico de su trayectoria".

"Martínez -agrega el proyecto- personifica el trayecto del deportista del interior bonaerense que, mediante el trabajo sostenido, la humildad y el sacrificio familiar, alcanza la cúspide del deporte mundial sin olvidar sus raíces", concluyó.