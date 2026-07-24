Jürgen Kloop asumió en Alemania y avisó: "Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré"

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) oficializó la contratación de Jürgen Klopp como el nuevo director técnico del seleccionado mayor de Alemania hasta el Mundial 2030.

El ganador de una Champions League con Liverpool asumirá el cargo en reemplazo de Julian Nagelsmann, quien dio un paso al costado luego de la prematura eliminación del equipo en los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay.

Durante la ceremonia de presentación, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, ratificó el entusiasmo de la dirigencia y remarcó que el ex futbolista alemán fue desde el primer momento la prioridad absoluta para comandar este nuevo ciclo deportivo.

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Para este desafío, Klopp estará respaldado por un grupo de colaboradores de su extrema confianza, integrado por Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders en calidad de asistentes de campo.

En paralelo, la estructura dirigencial del seleccionado sumará peso histórico con la designación del exfutbolista Per Mertesacker, quien asumirá como director deportivo de la federación.

Reflexiones, advertencias y el pedido de apoyo

En su primera conferencia de prensa, Kloop no ocultó la emoción que le genera el nombramiento.

"En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán, durante mucho tiempo fue imposible para mí imaginar llegar a él", confesó el técnico, quien además realizó una convocatoria abierta a la unión de todos los sectores del país.

Sin embargo, puso límites claros respecto a las presiones que rodean al puesto y las experiencias recientes de sus antecesores. "Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel", alertó.

Con una trayectoria consagrada a nivel de clubes europeos, donde cosechó múltiples títulos de liga y trofeos internacionales, Klopp asume ahora la compleja misión de reestructurar y devolver a los primeros planos a una potencia futbolística que arrastra frustraciones consecutivas en las últimas citas máximas, tras haber tocado el cielo con las manos por última vez en Brasil 2014.