Fueron a tocar chamamé en la puerta de la casa de Lionel Scaloni

Los artistas en la vereda de la casa de Lionel Scaloni, exhibiendo uno de ellos la biografía del DT. Foto: @diegoborinsky

Una escena que remitió de inmediato a la película "El ciudadano ilustre", se produjo en las últimas horas en la puerta del domicilio de Lionel Scaloni, quien en los últimos días visitó su ciudad natal tras el subcampeonato en el Mundial de fútbol 2026.

Según informó en sus redes sociales el sitio Pagos de Areco (San Antonio de Areco), dedicado a la difusión del turismo criollo, el propio Scaloni pidió que artistas tocaran algo de chamamé, la música característica del litoral argentino.

Así fue que la vereda del domicilio del entrenador con el propio Scaloni observando de cerca, se pobló de vecinos, periodistas y ocasionales transeúntes para disfrutar de un agradable momento musical.

Al finalizar la canción, los artistas le agradecieron al DT por la actuación del seleccionado argentino y por otros logros previos.