Se vuelve a encender la bohemia bahiense con una tarde de radio, tango y vermut

Los participantes de la charla y del espectáculo.

Una nueva edición del ciclo "Un vermut con la historia" tendrá lugar mañana sábado, desde las 19.30 horas, en el centenario Café Miravalles (Avenida Cerri 777), con entrada libre y gratuita.

Bajo una propuesta que promete amalgamar el análisis del pasado, el testimonio vivo y la expresión artística en una jornada con entrada libre y gratuita, el eje central del encuentro será la charla titulada "Historias de Radio".

La iniciativa, que busca potenciar la "cultura del encuentro" y rescatar la mística de los cafés tradicionales de la ciudad, es organizada por el Ciclo Cultural Bahía Blanca No Olvida. La dirección general corre por cuenta del escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle.

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La coordinación del debate y las anécdotas radiales estará a cargo del propio Valle, quien compartirá mesa y reflexiones junto a tres destacados referentes de la comunicación y la cultura local: Carlos Benítez, Beto Flores y Alberto Mac Dougall.

Para coronar la velada, la jornada desplegará un segmento musical dedicado íntegramente al cancionero popular argentino con las actuaciones del Dúo Firulete —integrado por Luján Hernández y Julio Marino—, la joven y ascendente cancionista Agostina Etchandy, y un cierre de lujo con la reconocida cantante Gaby, "La voz sensual del tango".

La elección de la sede de este evento no es casual. Fundado frente a la Estación Sud, el histórico bar ha funcionado durante más de un siglo como una institución social única, amalgamando rasgos de las antiguas pulperías, los despachos de bebidas y los bares de paso. Su ubicación estratégica lo convirtió, durante décadas, en el refugio predilecto de viajeros, trabajadores ferroviarios y grandes figuras de la cultura nacional.

"Sus mesas custodian un pasado glorioso. Por allí pasaron personalidades de la talla de Luis Sandrini, Nicolino Locche, José Marrone, Tito Lusiardo y Antonio Maida. Incluso, diversos testimonios históricos confirman el paso del mismísimo Carlos Gardel por sus instalaciones, consolidando al lugar como un punto de referencia ineludible para el tango", recordó Valle.

Agregó: "Desde la organización reiteramos la invitación a toda la comunidad bahiense a participar de esta tarde especial, pensada para reafirmar los vínculos generacionales, rescatar el patrimonio afectivo de la ciudad y disfrutar, como siempre, de un buen vermut con historia".