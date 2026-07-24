Gran Premio de Hungría: sin Colapinto en pista, la sesión 1 tuvo como dominador a Ferrari

Pasó la primera sesión de entrenamientos libres correspondiente al Gran Premio de Hungría, que será la undécima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La largada está prevista para el domingo venidero a 10. Se podrá ver tanto por Disney+ como por Fox Sports.

Como ya informamos, en este primer ensayo no iba a participar Franco Colapinto con el Alpine en los entrenamientos que se llevan a cabo en el circuito Hungaroring, autódromo ubicado en Mogyoród, a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Budapest.

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El lugar del piloto argentino fue ocupado por el piloto reserva Paul Aron, aunque su rendimiento lo dejó en el 18º lugar sobre 22 participantes. El otro piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, sí giró en esta tanda inicial de tres previstas y finalizó en el 14º lugar.

Por su parte Colapinto siguió las alternativas de la jornada inaugural en Hungría desde los boxes. Es frecuente que las escuderías destinen alguna práctica -en general la primera- a sus pilotos reserva.

El mejor tiempo fue de Charles Leclerc (Ferrari), quien estableció un tiempo de giro al circuito de 4,381 kilómetros de 1m19s/075 con cubiertas blandas. En sugundo lugar finalizó Max Verstappen (Red Bull) a +0.484 del líder y en tercer puesto quedó Lewis Hamilton (Ferrari), a 0.543 de la punta.

La actividad en el circuito de Hungaroring continuará este viernes a las 12 con la práctica número dos y ya con la participación de Franco Colapinto.

Este es el cronograma del fin de semana:

Hoy

- Práctica libre 2: 12.

Mañana

- Práctica libre 3: 7.30

- Clasificación: 11

Domingo

- Carrera: 10.