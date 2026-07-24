Tres menores implicados en un choque tras huir de la policía

La camioneta impactó al Clio que se encontraba estacionado

El personal el Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este viernes a tres menores de edad que iban a bordo de una camioneta Ford F100 realizando maniobras imprudentes, al ser detectados por las cámaras del CeHUM, el personal policial inició su persecución hasta Humboldt al 600 donde perdieron el control del mismo.

El siniestro terminó involucrando a un Renault Clio que estaba estacionado y los tres menores fueron atendidos en el lugar por el personal sanitario, sin riesgo de vida, antes de ser entregado a sus progenitores.

La camioneta F100 quedó secuestrada. Trabajaron en el lugar Ambulancia, Defensa Civil y Guardia Urbana. Interviene UFIJ N° 03 FRPJ; Juzgado de Garantías del Joven N° 1; Defensoría del Joven. En tanto personal de Tránsito MBB realiza Infracción por art. 40 A), art. 77 D) y art. 13 de la Ley 24449.