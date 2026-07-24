Bajo Rondeau: secuestraron armas y droga en un allanamiento

La aprehensión de una persona y el secuestro de estupefacientes y dos armas de fuego fue el resultado de dos allanamientos realizados en las últimas horas y vinculados a una causa en la que se investiga la presunta comercialización de drogas al menudeo.

Los procedimientos, solicitados por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizados por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, se desarrollaron en viviendas ubicadas en calle Ricchieri al 500.

En uno de los inmuebles fue arrestado Leandro Fabián Pérez (35). Allí también se identificó a una joven de 18 años que se encontraba en el lugar.

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Los efectivos incautaron en el sitio 26 envoltorios de cocaína (con un pesaje de 15,3 gramos), dos revólveres calibre 38 con proyectiles (uno presentaba la numeración suprimida) y otro 32, unos 24 mil pesos y un teléfono celular.

En tanto, los voceros señalaron que en el otro domicilio requisado secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación comenzó el 26 de febrero del año pasado, tras un procedimiento llevado a cabo por efectivos del Comando de Patrulla, quienes interceptaron a un sujeto en la vía pública y hallaron cocaína y un teléfono en su poder.

El análisis del dispositivo permitió vincular a Pérez con la presunta venta de drogas al menudeo.

En abril de 2025 se allanó un domicilio en Holdich al 2.500, donde los policías no encontraron sustancias, aunque sí realizaron el secuestro de un arma.

El sujeto va a ser indagado en las próximas horas en la sede de la UFIJ Nº 19.