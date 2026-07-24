Qué respuesta le dio Pep Guardiola a Italia, que fue a buscarlo para su reestructuración

Pep Guardiola rechazó la posibilidad de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Italia, pese al interés de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en contratarlo para encabezar una profunda reestructuración del equipo nacional.

El entrenador español, actualmente libre después de finalizar su glorioso ciclo al frente del Manchester City, mantuvo contactos para conocer el proyecto italiano pero finalmente decidió no aceptar el ofrecimiento.

Italia buscaba dar un golpe de efecto con la contratación de uno de los entrenadores más exitosos de las últimas décadas y consideraba a Guardiola como el candidato ideal para comenzar una nueva etapa deportiva.

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La intención era que el ex Barcelona y Bayern Múnich tomara las riendas de un seleccionado que pretende recuperar protagonismo internacional y comenzar un proceso de renovación tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, Guardiola optó por mantenerse alejado de los bancos de suplentes por el momento, después del extenso y exitoso período que protagonizó en Inglaterra.

El catalán cerró una etapa histórica en Manchester City, donde llegó en 2016 y construyó uno de los ciclos más importantes de la historia del club, con múltiples títulos de Premier League y la primera Champions League de la institución como punto culminante.

Su nombre había aparecido inmediatamente como una de las grandes posibilidades para Italia debido también a su conocimiento del fútbol de ese país: Guardiola jugó durante su carrera profesional en Brescia y Roma, por lo que mantiene un vínculo especial con el Calcio.

La negativa del español obligará ahora a la Federación italiana a continuar con la búsqueda de un entrenador que lidere el nuevo proyecto de la “Azzurra”.

No regresa

Además, Gianluigi Buffon tampoco regresará a la estructura de la Selección en un rol ejecutivo, otra de las alternativas que habían sido consideradas dentro del proceso de renovación.

El histórico arquero, campeón mundial en Alemania 2006 y uno de los máximos símbolos de la historia del seleccionado italiano, había sido señalado como una posible pieza importante de la nueva conducción deportiva, pero esa posibilidad también quedó descartada.

De esta manera, Italia deberá reformular el proyecto que imaginaba con Guardiola en el banco y Buffon en la estructura dirigencial, mientras continúa la búsqueda de las figuras encargadas de liderar una nueva etapa de la cuatro veces campeona del mundo.