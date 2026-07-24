Acá están, estos son: mirá quiénes fueron convocados para el Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur

Se conoció esta mañana la lista de convocados para el seleccionado masculino Sub 15 de la Liga del Sur, de cara al próximo Torneo de Selecciones organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio integrará la zona junto a Olavarría y Tres Arroyos.

El entrenador Federico Nieto citó a 35 jugadores para el proceso previo al debut del miércoles 12 de agosto ante los olavarrienses.

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Ese día y tras purgar la fecha libre, la Liga comenzará la defensa del bicampeonato, tras el título obtenido el pasado 29 de octubre, lo que posibilitó jugar la fase final de la zona sur del torneo en Comodoro Rivadavia.

Los elegidos por "Chicha" para este año son:

Máximo Linder, Aquiles Linder, Salvador Márquez, Lucas Ríos, Valentín Bozzetti, Benjamín Salvatierra (todos de Bella Vista); Ciro Montero, Santiago Matamala, Laureano Sabalich, Benjamín Toro, Thiago Moscovich, Santino Juárez, Lautaro Pérez, Thiago Díaz (todos de Liniers); Joaquín Álvarez, Ciro Barra, Simón Schmidt, Tomás Fanelli, Galo Martínez, Matías Duarte (todos de Olimpo); Leandro Figueroa, Santiago Russman, León Pacheco (todos de Rosario); Eric Mujica (Sansinena); Sebastián Castro, Giuliano Scalco, Tiziano Prado, Theo Barros, Benjamín Díaz, Juan Cappa (todos de Tiro Federal); Benjamín López, Joaquín De Las Heras, Santiago Sánchez, Lázaro Morelli y Lucio Riaño (todos de Villa Mitre).

Mientras que el cuerpo técnico estará integrado de la siguiente manera:

-Entrenador: Federico Nieto

-Ayudante: Pablo Sánchez

-Ayudante: Fabián Tourn

-Preparador físico: Roberto Gauna

-Entrenador de arqueros: Diego Verdugo

-Auxiliar/masajista: Hugo Ríos

-Utilero: Fabián Moretti

*Para agendar

Así será el fixture de la Liga:

-Fecha 1: libre

-Fecha 2: Olavarría (local)

-Fecha 3: Tres Arroyos (visitante)

-Fecha 4: libre

-Fecha 5: Olavarría (visitante)

-Fecha 6: Tres Arroyos (local).