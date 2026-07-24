España: el Gobierno declaró la emergencia nacional por incendios forestales

El Gobierno de España declaró formalmente la emergencia de interés nacional debido a la extrema gravedad de los incendios forestales que azotan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.

La decisión se adoptó luego de que las autoridades madrileñas solicitaran el máximo nivel operativo de protección civil, lo que derivó en que el Ministerio del Interior español asumiera de forma directa la conducción de los operativos de mitigación en lo que calificaron como una jornada crítica.

La situación alcanzó su punto más máximo en la Sierra Oeste de Madrid, donde tres focos ígneos de gran escala afectaban a las localidades de Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias se fusionaron en un único frente de avance. Esta gran masa de fuego avanza sin control y se encuentra a muy corta distancia de unirse con el incendio activo de Burgohondo, situado en la provincia de Ávila, lo que configuraría un escenario aún más complejo para los equipos de respuesta.

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Ante la inminencia del peligro, los organismos de seguridad emitieron alertas masivas a los teléfonos celulares de los residentes de las comunas circundantes ordenando evacuaciones inmediatas. El número total de ciudadanos desplazados de sus hogares superó la barrera de los 20.000 damnificados entre ambas jurisdicciones, quienes debieron ser derivados de urgencia a una red de centros de acogida montados en diferentes municipios del área metropolitana.

Perímetro en expansión y asistencia internacional

Los informes provisorios suministrados por los comités de crisis regionales dan cuenta de un panorama sumamente complejo. En territorio abulense, las llamas ya consumieron cerca de 9000 hectáreas con un contorno de afectación que se extiende por 71 kilómetros, mientras que en la periferia de Madrid la superficie dañada ronda las 6000 hectáreas. Los especialistas advierten que las condiciones meteorológicas para las próximas horas serán sumamente desfavorables debido a la persistencia de fuertes ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora.

Debido a la magnitud del desastre, el Estado español procedió a activar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. El bloque continental respondió de manera inmediata con el envío de aeronaves hidrantes provenientes de Grecia e Italia.

En lo que va de 2026, la superficie total afectada por el fuego en el país europeo ya superó las 120.000 hectáreas, una cifra que representa más del triple del territorio destruido en el mismo lapso del año previo. (NA)