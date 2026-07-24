El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 25 de julio una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fresca con viento en disminución y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.