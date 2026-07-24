El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 25 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 25 de julio una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será fresco y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Norte. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fresca con viento en disminución y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.