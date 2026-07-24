Anuncio y revisión médica para Ángel Correa, el nuevo refuerzo de River

La espera terminó. La eterna novela entre Tigres de México y River llegó a su fin: el Millonario oficializó la llegada de Ángel Correa, que se suma a cambio de 15 millones de dólares más otros dos millones en objetivos.

El campeón del mundo se realizó la revisión médica correspondiente y firmará su contrato en las próximas horas para convertirse en jugador de la institución de Núñez, según reza el comunicado oficial compartido por el propio club en redes sociales.

El tira y afloje entre ambas partes duró varias semanas, con el conjunto regiomontano cambiando varias veces las condiciones del pase. Finalmente, todo se destrabó en la cuarta oferta y las diferencias en formas de pago se resolvieron con éxito.

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El ex San Lorenzo y Atlético de Madrid tendrá vínculo hasta diciembre de 2029 y se convertirá en la compra más cara en la historia de River, superando las de Kevin Castaño y Lucas Pratto, a doce años de su salida del Ciclón para emigrar a Europa.

La salida del rosarino fue duramente criticada en México, pues no se presentó a la pretemporada y se despidió de sus compañeros antes de que existiera un acuerdo entre las partes, todo esto con un contrato que se extendía aún hasta 2027.

Lo cierto es que ni Correa ni su familia tenían intenciones de seguir jugando en el país norteamericano. La esposa del futbolista, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente haber recibido amenazas en las últimas semanas, otro motivo circunstancial por el que deseaban regresar a la República Argentina.