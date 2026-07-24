¡LeBron a los Sixers! "No hago todo esto por dinero", aseguró el jugador de 41 años
El Rey dijo: "Todavía quiero ganar, sentir la emoción de perseguir otro anillo de campeón”.
Lebron James, a los 41 años -serán 42 antes de que concluya el año-, acordó para jugar las próximas dos temporadas por Philadelphia Sixers.
Tras dejar huella en los Cleveland, Miami Heat y Los Angeles Lakers, el máximo anotador de la historia de la NBA, reconoció que llegó a plantearse el retiro una vez terminó la aventura de los Lakers en los últimos playoffs.
“Pensé que había llegado el momento”, dijo.
“No estaba preparado para anunciar algo así. Sabía que necesitaba tiempo, pero estaba bastante convencido de que había jugado mi último partido como profesional. Fui sincero en esa última rueda de prensa. Necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amaba el juego que tanto me dio”.
Estas últimas semanas fueron especiales, según manifestó el Rey.
“Nunca había podido tomarme un tiempo real para pararme a pensar. Tuve unos meses increíbles en los que pude juntarme con los míos y tratar de descifrar mi situación. Lo que está claro es que no hago todo esto por dinero. Lo hago porque todavía quiero sacrificarme. Quiero trabajar. Esforzarme. Competir. Y ganar. Todavía quiero ganar, sentir la emoción de perseguir otro anillo de campeón”, aclaró.
James, que firmó con los Sixers por dos temporadas a cambio de ocho millones de dólares -con diferencia, el contrato menos lucrativo de su carrera- agradeció a su tres franquicias anteriores: “Gracias, L.A.; Miami, siempre te amaré; y tú, noroeste de Ohio, siempre serás mi hogar”.