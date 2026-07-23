En mayo las transferencias por QR superaron los 100 millones de operaciones

Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA), en mayo pasado las transferencias inmediatas y en pesos superaron los 100 millones de pagos QR por mes en Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la digitalización de los pagos en Argentina continúa avanzando y, según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA), en mayo de 2026 las transferencias inmediatas en pesos alcanzaron 759,9 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 26,6%.

A su vez, dentro de ese universo, los pagos con transferencias interoperables sumaron 103,7 millones de transacciones, de las cuales 102,5 millones fueron iniciadas mediante códigos QR, lo que representa el 98,8% del total de estas operaciones.

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¿Qué hay detrás de este crecimiento?

El crecimiento sostenido de los pagos digitales en Argentina y, detrás de los mismos, se despliega una infraestructura tecnológica compleja que permite procesar millones de operaciones en tiempo real, de forma tal que garantiza no solo disponibilidad, sino también seguridad y continuidad operativa para una economía cada vez más digitalizada.

En el país es cotidiano pagar un café con QR, enviar dinero desde una billetera digital o realizar una compra online. Dichas acciones las llevan a cabo millones de argentinos cada día en cada momento, pero detrás de esa experiencia de usuario existe una compleja infraestructura tecnológica que opera de manera continua para garantizar que cada transacción se procese de forma segura, rápida y sin interrupciones.

A su vez, el Global Payments Report 2026 de Worldpay señala que, en Argentina, los consumidores prefieren las billeteras digitales, ya sea al comprar online o en la tienda. En este caso, las billeteras digitales representaron en 2025 el 33% del valor de las compras realizadas en comercios físicos y el 39% del comercio electrónico, consolidándose como uno de los principales medios de pago del país.

La consolidación de los pagos digitales

Tales datos confirman la consolidación de los pagos digitales como uno de los pilares del sistema financiero y exponen el nivel de exigencia que enfrenta la infraestructura tecnológica que los sostiene. Asimismo, la inmediatez dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una expectativa básica de usuarios y empresas.

En tal sentido, Jenner José Fuentes Espinoza, BDM DIGITAL de TIVIT, señala que "los usuarios esperan que los pagos se ejecuten en segundos y estén disponibles en todo momento. Esto implica que las organizaciones ya no operan solamente medios de pago, sino ecosistemas tecnológicos complejos que deben responder en tiempo real, con alta disponibilidad y capacidad de incrementar ante picos de demanda".

Por eso, en el contexto actual, la economía digital no tiene horario. El crecimiento de los pagos digitales pone la exigencia sobre la infraestructura tecnológica que los sostiene. Y las plataformas deben responder a volúmenes crecientes de transacciones, integraciones múltiples y estándares cada vez más altos de continuidad operativa.

¿Qué componentes tecnológicos involucra cada operación? Trabajan de forma coordinada y son:

-Infraestructura y centros de datos.

-Tecnologías modernas.

-Plataformas de procesamiento de pagos.

-Sistemas de monitoreo y observabilidad.

-Herramientas de ciberseguridad.

-Integraciones entre bancos, fintechs, comercios y proveedores tecnológicos.

Por eso, Fuentes Espinoza agrega que “la disponibilidad se ha convertido en un factor crítico. Una interrupción de minutos puede impactar a miles de usuarios y afectar tanto la experiencia como la operación de las organizaciones”.

¿Cómo funciona el proceso en tiempo real del pago QR?

Detrás de cada pago con código QR se activa un circuito de validación y procesamiento que involucra complejos sistemas en cuestión de milisegundos. Cuando un usuario escanea un código, para simplificarlo, la operación es enviada a una red de pagos interoperables que identifica el origen de los fondos, valida la disponibilidad en la cuenta y enruta la transacción hacia la entidad correspondiente para su autorización.

A su vez, este proceso implica la interacción entre bancos, billeteras digitales, procesadores de pagos y plataformas tecnológicas que operan de forma integrada. Por eso, la comunicación entre estos actores debe ser continua, segura y con capacidad de respuesta inmediata para evitar demoras o rechazos en la experiencia del usuario.

Monitoreo constante

Además, en paralelo, hay sistemas de monitoreo que analizan el comportamiento de las transacciones en tiempo real para detectar anomalías, prevenir fraudes y asegurar la continuidad operativa del sistema.

Estos procesos plantean desafíos crecientes para las organizaciones:

Escalabilidad

Adaptar la infraestructura para acompañar el crecimiento sostenido de usuarios y operaciones sin afectar el rendimiento.

Observabilidad.

Contar con visibilidad en tiempo real sobre el comportamiento de sistemas y aplicaciones para identificar incidentes antes de que impacten en los usuarios.

Resiliencia operativa

Garantizar continuidad frente a fallas técnicas, eventos inesperados o picos extraordinarios de demanda.

Integración

Coordinar ecosistemas cada vez más complejos en los que interactúan múltiples plataformas, aplicaciones y proveedores tecnológicos.

La tecnología detrás de una economía instantánea

Así, la masificación de los pagos digitales no solo modifica la forma en que las personas compran o transfieren dinero, sino que eleva la importancia de la infraestructura tecnológica que lo hace posible.

Y a medida que las transferencias inmediatas, los pagos interoperables y las billeteras digitales ganan protagonismo, la capacidad de procesar información en tiempo real, garantizar disponibilidad permanente y sostener millones de operaciones mensuales se vuelve un componente central del funcionamiento de la economía digital.

Por eso, en un contexto donde la inmediatez dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un factor de facto, la continuidad, seguridad, monitoreo y la escalabilidad de la infraestructura tecnológica resultan determinantes para sostener la experiencia de los usuarios y la evolución del sistema de pagos, señalan desde TIVIT. (Fuente: NA).