Cómo se distribuirán los $300 millones para asistir a comercios afectados por la inundación en Bahía

La Cámara de Comercio de Bahía Blanca confirmó cómo será la distribución del fondo de $300 millones aportado por la Cámara de Diputados de la Provincia para asistir a comerciantes bahienses afectados por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Tras varias reuniones de trabajo, la entidad y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios resolvieron que el dinero se destine a 300 comercios, que recibirán un aporte de $1 millón cada uno.

"Creemos que la mejor forma es dárselo a la mayor cantidad de comerciantes posible. Aunque sea mínimo, serían un millón de pesos para 300 comerciantes que estén dentro de un rango de facturación menor y con mayor deuda", explicó esta tarde Facundo Borri, presidente de la Cámara de Comercio, en diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite por LU2.

El dirigente precisó que podrán postularse comercios que hayan facturado menos de $35 millones durante el último trimestre y que mantengan deudas con ARCA, ARBA o el Municipio.

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"Nos parece más lógico tratar de ayudar, por mínimo que sea, a estos comercios que son los más complicados hoy", sostuvo.

La inscripción se realizará mediante un enlace que estará disponible durante los primeros días de agosto en la plataforma Mi Bahía. Allí cada comerciante deberá completar un formulario con los datos del negocio, el CUIT, la habilitación municipal, la facturación de los últimos tres meses y el detalle de las deudas que mantiene con los distintos organismos.

Borri explicó que toda la información será verificada antes de confeccionar el listado definitivo de beneficiarios y remarcó que el objetivo es garantizar un proceso transparente.

"Queremos que cualquiera pueda saber a dónde fue la plata y que no haya ningún tipo de favoritismo para ningún integrante de las Cámaras ni de la Corporación", afirmó.

En ese sentido, Borri puntualizó que el sistema se desarrollará especialmente para que el procedimiento pueda ser auditado.

El presidente de la Cámara de Comercio reconoció que la demanda será mucho mayor que la cantidad de ayudas disponibles. Según señaló, en Bahía Blanca funcionan alrededor de 10.000 comercios, por lo que muchos quedarán excluidos del beneficio.

"Sabemos que mucha gente va a quedar afuera y que con un millón de pesos no le resolvemos la vida a nadie, pero puede ser un pequeño gesto y un paliativo para quienes hoy tienen la situación más complicada", expresó.

Además, recordó que la crisis del sector no responde únicamente a las consecuencias de la inundación, sino también a la caída del consumo y al aumento de los costos.

Por último, Borri adelantó que la intención es que el formulario esté habilitado a comienzos de agosto y que, una vez finalizada la evaluación de las solicitudes, los aportes puedan abonarse durante ese mismo mes.

"Vamos a anunciar cuando el link esté listo y esperamos que en el transcurso de agosto los comerciantes seleccionados reciban la plata", concluyó.