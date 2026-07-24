Coronel Suárez se unió al programa estratégico productivo creado por la Unión Industrial

Con el foco puesto en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de nuestra Región, la Unión Industrial de Bahía Blanca sumó a un nuevo municipio a su programa estratégico: Coronel Suárez.

Firmaron dicho convenio el intendente municipal de ese distrito, Ricardo Alejo Móccero, y el director del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Lic. Martín Goslino.

Se trata del décimo convenio de este tenor que promueve la entidad gremial-empresaria, ya que anteriormente lo hizo con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí y Coronel Pringles.

El acuerdo se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos con dicho municipio, por el cual la UIBB puso a disposición del distrito toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

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Además de Móccero y Goslino, presentes durante la firma estuvieron la subsecretaria municipal de Producción, Fiorella Guarnieri; la jefa de dicha área, María José Cabrera; y la secretaria Inés Frayssinet.

Mientras que por la UIBB asistieron Marcela Guerra, directora institucional; Lucía Kuntz, gerente y coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria; Ximena Funes, a cargo del Espacio Pymes; y Mariana Rabago, asistente de la Dirección Ejecutiva.

“Este acuerdo debe ayudar a potenciarnos”

Ricardo Móccero, quien lleva siete períodos de gestión como intendente, alentó la formalización de este tipo de acuerdos, máxime en un tiempo en el que “la Región viene sufriendo los embates de una política económica a nivel nacional que ha generado el doble de desocupación”.

“Este acuerdo debe ayudar a potenciarnos. Nosotros, gracias a la Provincia, hemos incorporado máquinas para emprendimientos productivos. Estamos generando trabajo a pesar del desastre que está haciendo el gobierno de Javier Milei, cerrando las pequeñas industrias”, señaló el jefe comunal durante el encuentro con los directivos de la UIBB.

“Estamos recuperando a la gente que terminó con el Grupo Dass, de Adidas, en emprendimientos más chicos, con la maquinaria que nos facilitó la Provincia. Y con el alquiler de los lugares, los servicios, de a poquito, hemos ido recuperando empleo”, señaló.

Fiorella Guarnieri, en tanto, hizo hincapié en aprovechar los contactos que tiene la entidad gremial-empresaria con las firmas ligadas al Puerto.

“Un puente que debería servirle a nuestras empresas del ámbito textil y del calzado para encontrar vínculos que potencien al sector”, indicó.

Por una articulación público-privada

Marcela Guerra, por su parte, señaló que la aspiración de estos convenios pasa por una articulación público-privada que favorezca a los emprendimientos de la Región, a la logística, al transporte y a sus materias primas. Y que permita un mayor vínculo con el Puerto bahiense.

“Pero, además, que nos brinde una capacidad de gestión ante autoridades provinciales y nacionales como una masa crítica mayor, ya que desde un solo municipio las gestiones suelen tener un menor grado de respuesta”, dijo.

Guerra le brindó al municipio de Coronel Suárez el acompañamiento de las áreas profesionalizadas de la UIBB.

En ese sentido enumeró al Espacio Pymes, las áreas de Comercio Exterior y de Responsabilidad Social, además del Departamento de Jóvenes Empresarios y el Centro de Estudios Económicos, al que calificó de “pieza clave de este vínculo a partir de sus relevamientos, indicadores y la búsqueda de datos tan valiosos para los municipios y los sectores industriales planificados”.

La directiva hizo mención a las nuevas inversiones que se avecinan mediante Pampa Energía, TGS y Dreyfus.

“Tendrán una clara incidencia en la Región. Hay un compromiso de la Unión Industrial con la UOCRA de priorizar la mano de obra local y regional. Son obras en simultáneo de unos 45 meses. Pretendemos que esto se derrame también en la Región. Lo mismo con los proveedores que puedan aportar a la logística. Sin descuidar la formación técnica y de capacitación que tenemos que tener en cuenta”, manifestó.

Problemas comunes que empiezan a abordarse

Martín Goslino, en tanto, sostuvo que el convenio dice claramente que es de mutua colaboración, con la idea de trabajar en conjunto para desarrollar programas productivos y de asistencia técnica.

“La idea es que cada municipio utilice todos nuestros medios. Este intento de sumar fuerzas con la Región no es nuevo. Lo intentamos hace trece años pero mediante las Cámaras de diferentes distritos. Y no resultó. Esas mismas entidades abortaron la iniciativa. Ahora se dio una lógica inversa, incluso de vínculo con municipios de diferentes tonos políticos. Y la receptividad fue totalmente distinta”, señaló.

“Acá se trata de una entidad gremial-empresaria poniéndose codo a codo con el sector público. De hecho, ya estamos asistiendo en lo técnico a parques industriales de diferentes municipios para sus ordenamientos. Y vemos que existen problemas comunes que empiezan a abordarse”, acotó.

Mientras Ximena Funes hizo hincapié en la importancia de potenciar mediante capacitaciones y estrechar vínculos al entramado económico que se desprende de las pymes existentes en la Región, Lucía Kuntz se refirió a la excelente experiencia surgida mediante el programa ImpulsaRSE que promueve la UIBB.

“Muchos emprendedores se han encontrado con una brújula para sus planes de negocios. Incluso, han trazado cambio de objetivos, se han reinventado al darse cuenta que por una cuestión de costos quizás debían innovar. ImpulsaRSE también es parte de la Región”, señaló.