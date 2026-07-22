Patagones: nuevo acuerdo salarial con empleados municipales 

El intendente interino, Cristian Duarte, encabezó este miércoles la firma de un nuevo acuerdo salarial con los gremios municipales. Esto se dio luego de varios encuentros y estará vigente por 90 días, hasta septiembre inclusive. Además, se fijó el mes de noviembre como fecha del próximo encuentro paritario.

El jefe comunal a cargo, estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Matías Pérez; de Hacienda, Franco Balance; de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni y de Producción y Desarrollo, Raúl Rossemberg; el Gerente de Control y Gestión Financiera, Gonzalo Voglino; la directora de Recursos Humanos, Yanina Gieser y los representantes de los gremios, ASEM, SOYEM y ATE.

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Los detalles

- 5 por ciento al básico para el mes de septiembre.

- un Bono, por única vez, de 40 mil pesos, para el mes de julio y 40 mil, para el mes de agosto.

- Pase a Planta Permanente a trabajadores que correspondan al año 2022 y 2023.

- Indumentaria para el sector del área de mantenimiento del hospital.

- Contemplar la licencia profiláctica para el personal de mucamas, correspondiente a los sectores terapia intermedia y quirófano.

- Por otra parte, en caso de ser necesario, se deberá comenzar con las convocatorias internas para cubrir vacantes de los choferes de ambulancia.

- Un Adicional al concepto a la trayectoria para los agentes que comienzan a jubilarse a partir del año 2029. (con tres años antigüedad).

- Incorporar al personal administrativo personal de la guardia externa (ventanilla) el concepto nocturnidad.

- El pago de la poda de la localidad de Villalonga.

- El intendente interino, Cristian Duarte, mañana jueves (23), comenzará con la entrega de la indumentaria del área de servicios del interior.

- Se estima antes de los 3 meses enviar al CD el proyecto modelo del Convenio Colectivo de Trabajo.

- Llamado a concurso en el sector de Obras Públicas, Área de administración contable; jefatura taller herrería, y alumbrado público.

(agencia Patagones)