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Patagones: nuevo acuerdo salarial con empleados municipales 

La firma abarca a los meses de julio, agosto y septiembre.

El intendente interino, Cristian Duarte, encabezó este miércoles la firma de un nuevo acuerdo salarial con los gremios municipales. Esto se dio luego de varios encuentros y estará vigente por 90 días, hasta septiembre inclusive. Además, se fijó el mes de noviembre como fecha del próximo encuentro paritario.

El jefe comunal a cargo, estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Matías Pérez; de Hacienda, Franco Balance; de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni y de Producción y Desarrollo, Raúl Rossemberg; el Gerente de Control y Gestión Financiera, Gonzalo Voglino;  la directora de Recursos Humanos, Yanina Gieser y los representantes de los gremios, ASEM, SOYEM y ATE.

Los detalles

- 5 por ciento al básico para el mes de septiembre. 
- un Bono, por única vez, de 40 mil pesos, para el mes de julio y 40 mil, para el mes de agosto. 
- Pase a Planta Permanente a trabajadores que correspondan al año 2022 y 2023. 
- Indumentaria para el sector del área de mantenimiento del hospital. 
- Contemplar la licencia profiláctica para el personal de mucamas, correspondiente a los sectores terapia intermedia y quirófano. 
- Por otra parte, en caso de ser necesario, se deberá comenzar con las convocatorias internas para cubrir vacantes de los choferes de ambulancia.
- Un Adicional al concepto a la trayectoria para los agentes que comienzan a jubilarse a partir del año 2029. (con tres años antigüedad). 
- Incorporar al personal administrativo personal de la guardia externa (ventanilla) el concepto nocturnidad. 
- El pago de la poda de la localidad de Villalonga. 
- El intendente interino, Cristian Duarte, mañana jueves (23), comenzará con la entrega de la indumentaria del área de servicios del interior. 
- Se estima antes de los 3 meses enviar al CD el proyecto modelo del Convenio Colectivo de Trabajo.
- Llamado a concurso en el sector de Obras Públicas, Área de administración contable; jefatura taller herrería, y alumbrado público.

(agencia Patagones)

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