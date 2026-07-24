Cierre semanal del dólar en Bahía, donde el blue volvió a ampliar la diferencia con el oficial

El mercado cambiario cerró este viernes con nuevas referencias para el dólar en Bahía Blanca, ya que el dólar blue finalizó con una cotización de $1.533 para la compra y $1.561 para la venta.

La divisa paralela registró una baja de $5 en ambas puntas respecto de la jornada anterior, con una variación negativa del 0,32%.

Por su parte, el dólar oficial promedio cerró en $1.471,35 para la compra y $1.521,45 para la venta, con una suba del 0,27% durante la jornada.

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En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP terminó en torno a $1.530,50 comprador y $1.533,40 vendedor, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de $1.595,50 para la compra y $1.596,80 para la venta.

La diferencia entre las cotizaciones continúa siendo uno de los principales datos que sigue el mercado local, con el dólar blue manteniéndose por encima del valor oficial y con movimientos que reflejan la dinámica diaria de la oferta y la demanda de divisas.

El riesgo país de Argentina se ubica en 437 puntos básicos al cierre de hoy viernes, según el índice EMBI de J.P. Morgan.