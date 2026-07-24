Racing inició el torneo Clausura con una sonrisa en el Cilindro

En el Cilindro de Avellaneda y con el arbitraje de Nicolás Ramírez, Racing Club se quedó con una buena victoria por 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, en partido válido por la primera jornada de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Matko Miljevic, en el amanecer del partido, puso el 1-0 con una definición rasante. Sin embargo, el Lobo reaccionó y lo empató por intermedio de Bautista Barros Schelotto.

Antes del cierre de la parte inicial, Facundo Cambeses evitó la ventaja visitante al taparle un penal a Marcelo Torres, quien se lesionó en la ejecución y debió ser reemplazado.

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En el complemento, cuando la paridad le quedaba bien a la noche de Avellaneda, Nazareno Colombo ganó de arriba en una pelota parada y le dio la victoria al conjunto de Juan Pablo Vojvoda.

La Academia, que venía de golear por la Copa Argentina en el debut del nuevo entrenador, sigue sonriendo en este inicio del segundo semestre y quiere dejar atrás una primera parte de la temporada que fue para el olvido.

En la segunda fecha que se disputará entre semana Racing jugará en Rosario ante Central y Gimnasia recibirá a River en el Bosque.