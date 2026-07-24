Monte Hermoso: detuvieron a un hombre en un operativo antidrogas

La policía detuvo en Monte Hermoso a un hombre que es investigado por la presunta venta de drogas, informaron fuentes oficiales.

Se trata de Eduardo Rodrigo Reyes, apodado "Olivo", de 44 años de edad, quien fue puesto a disposición del fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ Nº 19.

El arresto se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Felipe Deluster al 600, donde los efectivos incautaron 66 gramos de cocaína, dos balanzas digitales, 15 celulares, un millón de pesos y recortes de nylon.

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Los voceros señalaron que la causa se puso en marcha a mediados del mes pasado, cuando personal de la comisaría montehermoseña comenzó a investigar la supuesta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Reyes será indagado en las próximas horas por parte del Ministerio Público.