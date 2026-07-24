Fede Elías: el volver a sentirse bien en una cancha; qué le calmó el dolor y lo que está trabajando en Bahía

"Bajé buscando protagonismo, minutos y sentirme bien adentro de una cancha de básquet", puntualizó Federico Elías en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El tirador deja la Liga Nacional para jugar en la Liga Argentina, por Quilmes (Mar del Plata), después saltar de Bahía Basket a Instituto, pasa por Regatas Corrientes y jugar en Unión (Santa Fe).

"La última temporada tuve muchos altibajos, más bajos que altos, y no me terminé sintiendo bien con el equipo, conmigo mismo y sumé pocos minutos. Por eso, la decisión de buscar jugar. Porque desde que me operé de la espalda, terminando la temporada en Regatas, no logré tener regularidad en minutos, tiros... ", puntualizó el bahiense.

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Bajar una categoría considera que puede aumentar sus oportunidades en el juego.

"Es lo que hablé con Seba Saborido, el técnico: la búsqueda de mi juego, de permitirme equivocarme. Cuando venís del banco, me pasó el último tiempo, errás uno o dos tiros y vuelve el titular, y eso te juega en contra cuando tenés una mala racha. Es difícil mantenerse regular y con la confianza alta", consideró.

La intervención quirúrgica marcó un antes y un después en su juego.

"Me limitó mucho el tema de la espalda. Cuando me operé, terminando la temporada en Regatas Corrientes, venía con muchos minutos, muchos puntos, te diría que estaba en el mejor momento individual que yo me haya sentido. Y post cirugía, me costó mucho volver, a sentirme cómodo con mi cuerpo", graficó.

Entre las terapias alternativas que probó, en una encontró la solución.

"Busqué mil terapias alternativas y la que más me alivió los dolores fue el stretching (estiramiento). Y desde ahí, también me alivió la cabeza, porque me permite entrenar tranquilo", contó Fede, de 26 años.

Desde el juego, su rol de tirador cuando más lo disfrutó fue en sus inicios a nivel profesional en nuestra ciudad.

"En Bahía Basket fue lo más parecido a equivocarme y seguir jugando que viví en la Liga Nacional. Muy inconsciente de mi parte, porque era muy pibe y no tomaba dimensión que estaba jugando la Liga Nacional. Si venía metiendo, tiraba que daba miedo. Pero si uno no toma decisiones, la toma el de al lado y te saca los minutos y los puntos", justificó.

En el cuidado y desarrollo individual, cada vez los jugadores invierten más durante la postemporada. En el caso de Federico, está trabaja individualmente con Martín Luis y Julián Luini en el Dow, al igual que otros jugadores de Liga que regresan a la ciudad en el receso.

"Estoy entrenando mucho el poner más la pelota al piso. Creo que se busca mucho hoy en día: tomar muchas más decisiones desde el dribbling, pero no solo para tirar", puntualizó.

La próxima temporada con Quilmes tendrá que jugar en Bahía enfrentando a Villa Mitre.

"Será súper especial venir a Bahía a jugar de visitante y que vayan mis amigos, conocidos, mi familia, voy a tener que prepararme antes y ponerme tranquilo para no alterarme, je", proyectó Fede.

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