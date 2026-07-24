L.N. Alem sumó un tercer extranjero para la segunda parte de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Leandro N. Alem jugará con tres refuerzos extranjeros la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", tras contratar al venezolano Luis Herrera (23 años), quien se sumará a Jean-Luc Wilson y Eduardo Ríos, quienes ya jugaron la primera mitad.

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"Lo elegimos porque al leer el reglamento se permitía incorporar a dos extranjeros más para el segundo torneo. Con lo cual, abrimos más opciones. Miramos muchísimo de Argentina jugadores que terminaron la Liga Federal, pero cuando apareció la oportunidad de Luis, comenzamos a explorarla", le dijo el entrenador Hernán Jasen a "La Nueva".

Herrera proviene de la Liga venezolana, siendo uno de los candidatos a jugador de mayor progresión.

"Es joven, atlético, en marcada progresión. La Liga Venezolana (viene de Billantes del Zulia) es dura, se juega con cuatro americanos, con lo cual el roce que tiene es muy bueno ya que promedió 17 minutos", contó Pancho.

"Nos viene a dar justo lo que necesitamos: intensidad, rebote, versatilidad defensiva, porque puede defender de un uno al cinco. Modifica lanzamientos con su envergadura y salto. En ataque juega mucho sin balón, siendo fuerte el rebote ofensivo, con lo que encaja perfecto en un equipo que tendremos muchos puntos desde los jugadores perimetrales", puntualizó Jasen.

De esta manera, Alem tendrá dos debutantes en el equipo, con Herrera más el bahiense Franco Ruesga.

En tanto, ya no contará con Lucas Desbat, quien emigró a Peñarol de Rosario del Tala, y tampoco a tendrá a Tomás Scolari y Jano Wentland.

Mientras que en Olimpo se incorporó el brasileño Alex Manica.