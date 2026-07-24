El vocero presidencial: “Que el dólar llegue a $1800 es una posibilidad en los próximos meses”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó la política cambiaria y reconoció que el tipo de cambio podría alcanzar los $1800 en los próximos meses.

“Que el tipo de cambio llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses es una posibilidad y además la estabilidad cambiaria está muy clara”, sostuvo el funcionario.

Ravier indicó al canal de streaming Carajo que es difícil determinar si hay o no atraso cambiario y que si se produjera una corrección en los próximos meses sería “mínima”, que “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

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“Bajo el criterio de mirar el promedio (del tipo de cambio) de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo. Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa”, aseguró. Para respaldar su argumento, recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri, el dólar pasó de $15 a $60.

“Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de $1 a $3, sería como que hoy pasara de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700 dentro de unos meses, es una posibilidad”, afirmó Ravier. Para el funcionario, la estabilidad cambiaria “está muy clara”.

El funcionario también destacó que el Banco Central (BCRA) continúa comprando reservas y que la Argentina mantiene superávit de cuenta corriente. “Hay muchas buenas noticias que no son compatibles con un escenario de atraso cambiario”, remarcó.

En esa línea, Ravier valoró el programa financiero presentado por el Ministerio de Economía y el Banco Central. “Está mostrando una solidez que aleja la posibilidad de temblores como los ocurridos en distintos momentos de la historia argentina”, sostuvo.

De todos modos, el vocero reconoció que existen factores que podrían alterar la estabilidad cambiaria. “Una mala cosecha, una sequía o inundaciones pueden golpear y generar un cambio en el escenario”, señaló. (TN)