Propiedad privada: Sturzengger y Bullrich acuerdan cambios y confirman qué se tratará el 6 de agosto

El ministro de Desregulación, Federico Sturzengger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios que consensuaron entre los senadores libertarios y los dialoguistas, sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro acepto las reformas incluidas en el proyecto sobre el tema tierras con lo cual "el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados".

La senadora y el ministro consensuaron la postura del oficialismo en una reunión que mantuvieron durante la tarde en el Senado.

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Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posiblidad que puedan dictar sus propias normas.

Señaló que Sturzenegger "tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y, le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra".

Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras. (NA)