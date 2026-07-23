La confianza del consumidor se desplomó más de 12% en julio

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en julio cayó 12,3% de manera interanual y 4,78% con respecto a junio. Con este resultado el ICC que elabora la Universidad Torcuato Di Tella acumula una caída del 14,16% desde su nivel máximo alcanzado en enero de 2025.

El descenso se manifestó en todas las áreas geográficas del país analizadas. La mayor caída ocurrió en el Gran Buenos Aires con un 6,35%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con un 6,24%. En el Interior la disminución fue del 1,68%.

Dentro de los subíndices, la "Situación Macroeconómica" fue el rubro que más bajó, con un descenso del 8,49% mensual, mientras que la "Situación Personal" retrocedió un 3,89%. Según el trabajo que procesó Agencia Noticias Argentinas la merma varió según el nivel de ingresos de los encuestados.

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La caída más pronunciada se observó en los hogares de ingresos bajos (-11,47%), mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 1,45%. Los hogares de ingresos altos mantienen un índice de 43,45 puntos frente a los 35,99 de los ingresos bajos.

En cuanto a la visión temporal, los ciudadanos mostraron resultados negativos tanto en su actualidad como en el futuro. Las Expectativas Futuras mostraron la caída más pronunciada, con una disminución de 7,19%, mientras que las Condiciones Presentes descendieron 1,24%.

El subíndice de compra de Bienes Durables e Inmuebles tuvo una variación negativa de 0,48%. El relevamiento se realizó entre el 2 y el 16 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en centros urbanos. Pese a la baja mensual, el índice se mantiene un 14,24% por encima del mínimo registrado en enero de 2024. (NA)