Diputados: la reforma de la ley de Inocencia Fiscal será uno de los primeros debates tras el receso

Se estima que todavía permanecen sin declarar alrededor de 170.000 millones de dólares

La Cámara de Diputados tendrá como uno de los principales temas de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno nacional.

La iniciativa busca ampliar los incentivos para que más contribuyentes incorporen al sistema financiero los dólares que actualmente permanecen fuera del circuito formal.

Tras el receso por las vacaciones de invierno, La Libertad Avanza iniciará una ronda de negociaciones con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para aprobar el proyecto, tal como ocurrió con la ley original sancionada en diciembre.

Las conversaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, y de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.

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El oficialismo buscará alcanzar consensos con sus aliados antes del tratamiento en comisión, ya que no cuenta con los votos suficientes para avanzar por sí solo. La Libertad Avanza posee 95 bancas y necesita reunir al menos 34 legisladores más para alcanzar el quórum de 129 diputados y aprobar la iniciativa.

En ese marco, el Gobierno apuesta a obtener el respaldo de los bloques Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, que en conjunto suman 36 diputados. Además, no descarta incorporar al menos cuatro legisladores de Provincias Unidas, espacio integrado por exdirigentes del PRO.

Los cambios que propone el Gobierno

El proyecto busca profundizar los objetivos de la ley sancionada durante las sesiones extraordinarias, con el propósito de incentivar la declaración de los denominados "dólares del colchón", ante la persistente desconfianza de algunos sectores para incorporarlos al sistema financiero.

Se estima que todavía permanecen sin declarar alrededor de 170.000 millones de dólares.

Entre las principales modificaciones, el oficialismo propone extender el acceso al régimen simplificado del impuesto a las ganancias. Actualmente, ese beneficio alcanza únicamente a quienes registran ingresos anuales de hasta $1000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Otro de los cambios previstos apunta a flexibilizar los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La legislación vigente establece revisiones cuando exista una diferencia superior al 15 % entre los ingresos y bienes declarados, mientras que el nuevo proyecto elevaría ese umbral al 30 %.

La postura de Unión por la Patria

Por su parte, Unión por la Patria impulsará modificaciones centradas en los contribuyentes políticamente expuestos. El bloque propone excluir del régimen simplificado a los funcionarios públicos y a sus familiares.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Valdés y establece que los integrantes de los tres poderes del Estado no podrán acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias.

La propuesta surgió luego de la controversia generada por la rectificación de la declaración jurada patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó los mecanismos previstos en la ley de Inocencia Fiscal para modificar su presentación. (NA)